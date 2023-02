VfL Bochum: Sechs Karten für Hoffenheim-Spiel zu gewinnen

Für das Heimspiel des VfL Bochum am 4. Februar gegen die TSG Hoffenheim verlost die WAZ sechs Freikarten.

Bochum. Für das Heimspiel des VfL Bochum am Samstag gegen die TSG Hoffenheim verlost die WAZ sechs Freikarten. Die Hotlines sind ab sofort geschaltet.

Das Heimspiel des VfL Bochum am Samstag (4. Februar, 15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim gilt nach den jüngsten Auswärtsniederlagen als Schlüsselspiel. Sechs WAZ-Leserinnen und -Leser sind kostenlos dabei: Wir verlosen Freikarten für die Begegnung im Vonovia Ruhrstadion.

Für zwei VfL-Fans liegen jeweils zwei Sitzplatzkarten bereit. Wer sie gewinnen will, wählt ab sofort die Rufnummer 01378 / 78 76 46 (0,50 € / Anruf). Das Lösungswort lautet: Tribüne.

Zwei Stehplatz-Karten werden unter 01378 / 78 76 22 (0,50 € / Anruf) verlost. Das Lösungswort lautet hier: Stehplatz.

Freikarten liegen am Freitag in der WAZ-Redaktion bereit

Beide Hotlines sind bis Donnerstag, 24 Uhr, geschaltet. Die Gewinner werden am Freitagmorgen informiert und können ihre Karten bis 16 Uhr in der WAZ-Redaktion an der Huestraße 25 abholen. Viel Glück!

