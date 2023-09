VfL Bochum feiert Geburtstag – das ist los beim Familienfest

Bochum. Anlässlich seines 175. Geburtstags bittet der VfL Bochum zum großen Familienfest ums und im Ruhrstadion. Das ist am Samstag „anne Castroper“ los.

„1848, nur damit es jeder weiß“: Der VfL Bochum feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Am Samstag, 9. September, bittet der Verein zum großen VfL-Familientag rund ums und im Vonovia-Ruhrstadion an der Castroper Straße. Der Fußball dürfte im Mittelpunkt stehen – die Bochumerinnen und Bochumer sollen dabei aber auch kennenlernen, was der Traditionsverein darüber hinaus bietet.

Los geht’s um 11 Uhr: Auf dem Gelände „anne Castroper“ gibt’s ein Bühnenprogramm, Interviews- und Eventmodule, Essens- und Getränkestände und jede Menge Mitmachaktionen. Vom Leichtathletik-Platz bis zu den Tennishallen präsentieren sich laut Vereinsankündigung die Abteilungen: Badminton und Basketball, Fechten, Leichtathletik, Handball und Tanzen, Tennis und Tischtennis sowie Turnen. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die verschiedenen Sportarten selbst auszuprobieren.

VfL-Familienfest: Legenden-Elf kickt ab 16.30 Uhr gegen Ü40-Stadtauswahl

Mittags rollt dann im Ruhrstadion der Ball: Um 13 Uhr wird das DFB-Pokalspiel der VfL-Frauen gegen den Bundesligisten SGS Essen ausgetragen. Zuschauen kann nur, wer ein Ticket fürs Spiel hat. Karten sind im Online-Ticketshop im Vorverkauf erhältlich, sie kosten regulär sechs Euro (Stehplatz) bzw. acht Euro (Sitzplatz). „Das Programm auf dem Außengelände geht unterdes weiter“, kündigt der Verein an.

+++ Emotionen, Reaktionen, Analysen – immer ganz nah dran. 18:48 Minuten rund um den VfL Bochum: unser Video-Talk „Anne Castroper“ erscheint immer montagnachmittags. Mehr Infos dazu finden Sie hier. +++

Rund ums und im Vonovia-Ruhrstadion „anne Castroper“ feiert der VfL Bochum am Samstag, 9. September, seinen 175. Geburtstag. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Am Nachmittag öffnen sich dann auch die Stadiontore für alle: Ab 16.30 Uhr treten „VfL-Legenden“ gegen eine „Ü40-Stadtauswahl aus Bochum“, präsentiert von der Fiege-Brauerei, an. Wer bei dem Spiel auflaufen wird, ist noch nicht bekannt. Nur so viel sei verraten: Das Team setze „sich aus zahlreichen Akteuren zusammen, die sich sowohl auf Kreisebene als auch darüber hinaus einen Namen im Bochumer Amateurfußball und in der Region gemacht haben“. Trainiert wird die Stadtauswahl vom ehemaligen VfL-Profi Axel Sundermann (55). Gespielt wird zweimal 30 Minuten, der Eintritt ist frei.

VfL-Bochum-Fanfest klingt mit Livemusik aus

Am frühen Abend geht’s schließlich auf dem Parkplatz P1 weiter: Zum Ausklang des Tages gibt’s ab 18 Uhr ein Fanfest mit Livemusik. Ende: 19.30 Uhr.

Der Familien- und Mitmachtag ist gewissermaßen der zweite, nachgezogene Teil der VfL-Saisoneröffnung. Am ersten Spieltagswochenende Anfang August gab es nur ein kleineres Rahmenprogramm und eine Autogrammstunde der Bundesligaprofis. Für die große Geburtstagssause rund ums Stadion hat sich der Verein das spielfreie Wochenende am 9./10. September ausgeguckt.

Den 175 Jahren Vereinsgeschichte widmet sich ab Freitag auch eine Sonderausstellung im Stadtarchiv (Wittener Straße 47). „Trikots, Tore, Fußballwunder“ ist sechs Monate lang während der regulären Öffnungszeiten zu sehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum