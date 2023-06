VfL Bochum: „Erdmännchen“ veröffentlichen einen neuen Song

„Die Erdmännchen“ aus der Klasse 3c der Wilbergschule in Bochum – dieses Foto ist während der Corona-Pandemie entstanden – haben ein neues Lied veröffentlicht.

Bochum. Große Begeisterung: „Die Erdmännchen“, eine Schulklasse aus Bochum, haben einen neuen VfL-Song veröffentlicht. Hier kann man ihn sich anhören.

„Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins, komm lass’ uns weiter erste Liga sein.“ In ihrem Klassenzimmer und auf einer Wiese steht die 3c der Wilbergschule in Bochum. Zu sehen sind Fahnen, die Mädchen und Jungen tragen Trikots und VfL-Shirts, in der Hand halten sie kleine Plüsch-Erdmännchen und Schals. Die Bochumer „Erdmännchen“ haben einen neuen VfL-Song veröffentlicht.

„Die Erdmännchen schicken zum Ferienbeginn blau-weiße Grüße an alle VfL-Fans“, ist unter dem Video zu lesen. Zudem bedanken sie sich bei den Fantastischen 4 und Clueso für die Melodie. Das neue Lied der Bochumer Grundschüler ist ein Cover des Hits „Zusammen“.

Gemeinsam singen die Kinder den Refrain, den Rapteil des Songs übernehmen einzelne Drittklässler. Darin heißt es unter anderem: „Ja Mann, wir haben’s geschafft, nach sechs Spieltagen hätt’s keiner gedacht. In jedem Heimspiel sind wir die Sieger, der VfL weiter erste Liga.“

„Zusammen E1ns“: So klingt der neue VfL-Bochum-Song der Erdmännchen

Die Erdmännchen mit ihrem neuen VfL-Song: „Zusammen E1ns“

Im Internet kommt „Zusammen E1ns“ bereits gut an. Keinen ganzen Tag nach Veröffentlichung hat er fast 1500 Aufrufe. Eine Zuhörerin schreibt: „Also ihr habt bald ein ganzes Album voll. Freue mich immer auf eure Songs, und ihr schafft es jedes Mal, noch besser zu werden. Liebe jeden einzelnen Song von euch.“

Ende 2021 ging das erste Lied der „Erdmännchen“ viral. Mit ihrem Song „Hier kommt der VfL“ begeisterten die damaligen Zweitklässler das Netz und die Menschen in Bochum gleichermaßen. Fast 70.000 Menschen haben das Video auf der Plattform „Youtube“ mittlerweile gesehen. Im März haben die Grundschüler mitten im Abstiegskampf des Bundesligisten dann „Ein Punkt mehr!“ eingesungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum