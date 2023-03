VfL Bochum: „Erdmännchen“ begeistern mit Anti-Abstiegs-Song

Bochum. Der VfL Bochum bekommt im Tabellenkeller wieder Motivation von den „Erdmännchen“ der Wilbergschule. Die Grundschüler ernten Begeisterung.

Die „Erdmännchen“ sind zurück: Vor gut einem Jahr begeisterten die Grundschüler der Wilbergschule mit ihrem Video „Hier kommt der VfL Bochum“ das Netz und die Menschen in Bochum gleichermaßen. Jetzt haben die Jungen und Mädchen erneut ein Lied auf Youtube veröffentlicht. „Ein Punkt mehr!“ soll die Mannschaft im Abstiegskampf motivieren.

Nach dem 0:2 im Derby gegen Schalke am vergangenen Wochenende steht der VfL Bochum aktuell am Ende der Erstliga-Tabelle. Für die „Erdmännchen“ aus Riemke kein Grund, die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufzugeben: „Wir wissen alle, gegen Schalke sah es übel aus“, singen die Grundschüler, „doch nur gemeinsam komm’ wir wieder aus dem Keller raus.“ Sie hätten sich die Tabelle in Mathe angeschaut – Ergebnis: Was der VfL brauche, sei: „Ein Punkt mehr!“

„Erdmännchen“ sind sicher: „Wir schaffen es, VfL!“

Zum Refrain auf die Melodie von „I love it“ von Icona Pop – im Original heißt es an der Stelle „I don’t care“ – stehen die Kleinen im Klassenzimmer auf ihren Tischen, schwingen ihre VfL-Schals und zählen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf auf: „Ein Punkt mehr… als Schalke. Ein Punkt mehr… als Hoffe. Ein Punkt mehr… als Stuttgart.“

Hier lernen eingefleischte VfL-Fans: Die „Erdmännchen“-Klasse der Wilbergschule begeisterte schon im vergangenen Jahr mit ihrem Youtube-Clip. Jetzt legen die Grundschüler nach. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Die Botschaft am Schluss ist klar: „Ihr schafft es“, rufen die Wilbergschüler, „wir schaffen es, VfL!“ Der musikalische Motivationsschub kommt bei den Nutzerinnen und Nutzern auf Youtube gut an. Knapp 900-mal wurde der kurze Clip innerhalb von 19 Stunden angeschaut. „Ganz toll. Dann kann es nur klappen“, kommentiert einer, „Gänsehaut, ihr Lieben!“ attestiert ein anderer den Grundschülern.

Erster Clip der Grundschüler wurde mehr als 65.000 mal aufgerufen

Das „Debüt“ der „Erdmännchen“ war im März 2022 regelrecht viral gegangen: Mehr als 65.000-mal wurde das Video zu „Hier kommt der VfL Bochum“ abgespielt, WAZ und WDR berichteten, und selbst VfL-Kapitän Anthony Losilla befand: „Das war einfach überragend!“ Vielleicht gibt die erneute Motivationsansage aus Riemke dem VfL Bochum ja Rückenwind für die nächsten, wichtigen Spiele.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum