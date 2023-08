VfL bis Intershop: Musiker Loco Candy feiert „sein“ Bochum

Bochum. Mit „Bochumer“ legte der 23-jährige Loco Candy eine fetzige Hommage an seine Heimat vor. Jetzt folgt das lang erwartete Debütalbum „Treibsand“.

„Bis ich im Sarg bin, bin ich Bochumer“: Mit einer fetzigen Hommage an seine Heimatstadt Bochum überraschte der Musiker Loco Candy vor einem halben Jahr die Musikszene weit übers Ruhrgebiet hinaus. Mehr als 20.000 Klicks bei Youtube und eine Menge Lob der stets wachsenden Fangemeinde waren der verdiente Lohn. Jetzt bringt der 23-Jährige sein Debütalbum heraus: „Treibsand“ vereint 13 kurzweilige Songs, in denen sich einige Bochumer Größen wiederfinden etwa der VfL und der Intershop.

Bochumer Musiker legt Debütalbum vor

Der Weg zum lang herbeigesehnten ersten Album war weit, berichtet Loco Candy, der mit bürgerlichem Namen Julian Finke heißt. „Bis alles dann auch auf den Streamingdiensten erschien, dauerte es eine Weile, aber jetzt bin ich total happy, erleichtert und stolz.“ Eine kleine Release-Party gab es bereits in Berlin, wo Loco seit einigen Jahren in einer 25-Quadratmeter-Wohnung lebt, die er liebevoll als seinen „Schuhkarton“ bezeichnet. „Zur Party kamen auch viele Freunde aus Bochum, was mich echt gefreut hat.“

Loco Candys neuer Song „Treibsand“

Denn den Kontakt zu seiner Heimat hat der Musiker nie abreißen lassen. Mindestens einmal im Monat reist er nach Bochum, wo er auch sein Album „Treibsand“ aufnahm. Gemeinsam mit dem Produzenten Jonas Markschat entstand es in mühevoller Kleinarbeit in einem Tonstudio am Kortländer. „Wir haben uns da förmlich eingeschlossen und vom Anfang bis Ende alles zusammen durchgezogen“, erzählt er.

Bei Loco Candy vermischen sich viele Stilrichtungen

Dabei ist es schwer zu sagen, welcher Musikrichtung Loco Candy genau angehört. Verschiedene Stile und Einflüsse vermischen sich bei ihm gekonnt: Von Rap bis Indie-Pop ist eine Menge dabei. Der Titelsong „Treibsand“ ist absolut radiotauglich. „Ich bin auch großer Fan des Psychedelic-Rock der 70er und 80er Jahre“, erzählt er. „Es macht Spaß, neue Dinge auszuprobieren und den Sound immer wieder zu verändern.“

Loco Candy ist in diesem Sommer viel unterwegs: Gemeinsam mit dem Musiker Makko spielt er auf Festivals in Deutschland und der Schweiz. Foto: Loco Candy

Bochumer erkennen auf Locos Debütalbum einiges wieder: In „VfL Skit“ versteckt sich ein kurzer Radiosample aus dem entscheidenden Relegationsspiel 1990 gegen Saarbrücken, das dem VfL die erste Liga sicherte. „Intershop Skit“ wurde nächtens in der legendären Bermuda-Kneipe aufgenommen, die Loco Candy liebt wie kaum eine zweite: „Die Musik im Intershop ist der Hammer“, sagt er. „Der Laden kann locker mit jeder Berliner Szene-Kneipe mithalten.“

Im Tourbus quer durch Deutschland und die Schweiz

Den Sommer verbringt Loco Candy häufig im Tourbus: Gemeinsam mit dem Musiker Makko ist er gerade auf Festivals in Deutschland und der Schweiz unterwegs. Zuletzt verbrachte er einen Monat in Los Angeles, wo er als unter anderem DJ auflegte.

„Treibsand“ von Loco Candy ist auf Streamingdiensten wie Spotify und Itunes erschienen. Mitte September folgt eine Deluxe-Version mit zwei weiteren Songs.

