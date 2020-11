Verteilerkasten in Bochum explodiert - Polizei ermittelt

Explosion in Bochum: Ein Verteilerkasten an einem Waldweg wurde am Donnerstag zerstört. Die Polizei ermittelt.

Bochum. Ein Stromkasten ist in Bochum explodiert. Ob der Vorfall im Zusammenhang mit der Explosion am Donnerstag in Wattenscheid steht, ist unklar.

Ein Verteilerkasten ist an einem Waldweg an der Straße „Im Busch“ in Bochum am Sonntagmorgen in die Luft geflogen. Ein Fußgänger habe den kaputten Stromkasten gegen 9.20 Uhr gefunden und anschließend den Notruf gewählt, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Durch die Wucht seien die Teile des Kastens mehrere Meter weit geflogen.

Ob die Detonation durch einen Defekt ausgelöst wurde oder ob sie mutwillig herbeigeführt wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen. Dies sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

„Aufgrund der letzten Geschehnisse in Bochum ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen“, so die Polizei weiter. Auch das LKA sei vor Ort.

Explosion in Bochum-Wattenscheid am Donnerstag: Mehrere Autos beschädigt

Bereits am Donnerstag hatte es in Bochum-Wattenscheid eine Explosion gegeben, bei der mehrere Autos beschädigt wurden. Auch zu diesem Vorfall sind die Hintergründe der Polizei noch nicht bekannt. Die Beamten suchen weiterhin Zeugen. (red)

