Polizei Versuchter Raub: Polizei fahndet nach Mann – so sieht er aus

Bochum An der Graf-Engelbert-Schule in Bochum sollte ein Mann sein Handy herausrücken. Das tat dieser nicht und flüchtete. Die Polizei sucht den Täter.

Zu einem versuchten Raub kam es am Donnerstagabend, 25. Januar, in Bochum-Ehrenfeld. Dies teilte die PolizeiBochum am Sonntagmorgen mit.

Nach bisherigem Kenntnisstand war demnach ein 53-jähriger Bochumer gegen 20.30 Uhr auf einem Fußweg zwischen dem Gelände der Graf-Engelbert-Schule und der Königsallee unterwegs, als er von einem unbekannten Mann geschubst und zur Herausgabe seines Handys aufgefordert wurde. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach und rannte stattdessen weg.

Laut Beschreibung war der Täter ca. 1,80 Meter groß und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einem schwarzen Parka und einer Kapuze.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

