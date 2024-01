Zeugen gesucht Versuchter Raub in Bochum: 37-Jährige konnte flüchten

Bochum-Eppendorf Im Dunklen versperrte der Unbekannte einer Frau den Weg, forderte Wertsachen: Nach einem versuchten Raub in Bochum sucht die Polizei Zeugen.

Nach einem versuchten Raub in Eppendorf sucht die Polizei Bochum mögliche Zeugen. Eine Frau (37) war nach Polizeiangaben am Montagabend gegen 19.10 Uhr auf dem Feldweg Husackerstraße in Richtung Ernst-Erwin-Bussmann-Pfad unterwegs, als sich ihr ein dunkel gekleideter Mann entgegenstellte, ihr den Weg versperrte und Wertsachen forderte.

Der 37-Jährigen sei es gelungen, wegzulaufen; sie blieb unverletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter 0234 909-8405 oder-4441 (Kriminalwache) zu melden.

