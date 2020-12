Versicherer: Autounfall in Bochum im Schnitt 2166 Euro teuer

Jeder dritte Unfall in Deutschland sei mittlerweile teurer als 2500 Euro, sagt die Versicherung Generali. In Bochum hatte 2019 fast jeder zehnte Generali-Kunde einen Unfallschaden (Symbolbild).

Bochum. Fast jeder zehnte Bochumer Kunde der Versicherung Generali hatte 2019 einen Schaden gemeldet. Durchschnittliche Kosten je Fall: 2166 Euro.

Durchschnittlich hatte im vergangenen Jahr fast jeder zehnte Kraftfahrzeughalter in Bochum einen Schadensfall gehabt – statistisch 9,7 Schäden pro 100 Kraftfahrzeuge. Das teilte die Versicherung Generali im Zusammenhang mit ihrem bundesweiten „Karambolage-Atlas“ mit, den sie jetzt mit Statistiken ihrer Kunden veröffentlicht hat. Generali wertete mehr als 270.000 Kfz-Schäden aus.

In Essen krachte es öfter als in Bochum

Bochum liegt demnach über dem bundesweiten Durchschnitt (9,1 Schäden je 100 Fahrzeuge). In der Nachbarstadt Essen gab es 2019 allerdings noch mehr Schäden (11,5 Schäden je 100 Fahrzeuge) als in Bochum. Die durchschnittlichen Kosten je Schaden lagen in Bochum bei 2166 Euro. Zum Vergleich: In Essen kostete eine durchschnittliche Reparatur 2753 Euro.

In Hamburg kracht es am meisten

Jeder dritte Unfall in Deutschland sei mittlerweile teurer als 2500 Euro. In Hamburg krache es am häufigsten – Brandenburg habe die wenigsten Unfälle.

Fahrer von Premium-Marken würden besonders viele Schäden verzeichnen (am meisten BMW und Audi). Im Sommer sei die Unfallrate deutlich höher als in der kalten Jahreszeit.