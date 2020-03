Eines ist mal sicher: Wer auch immer derzeit versucht, auf dem Bolzplatz an der Winzer Straße in Bochum-Linden Fußball zu spielen – viele Tore werden dabei nicht fallen. So gut können die Hobby-Stürmer gar nicht kicken, als dass sie den modernen Abwehrriegel dort knacken könnten. Für den zeichnet die Stadt Bochum verantwortlich. Zwei große Zäune wurden auf dem Grün aufgebaut. Nicht hinter den beiden Metall-Toren. Nein, davor. Verrückt.

Bochum-Linden: Zwei große Zäune verhindern auf Bolzplatz das Toreschießen

Seit Tagen wird im Ort und auch bei den sozialen Medien gerätselt, was diese Zäune bezwecken sollen. In erster Linie natürlich, dass die Bälle, die der Torwart nicht pariert, in die Botanik fliegen. In diesem Fall aber unterbinden sie das Toreschießen besser als der VfL Bochum in seinen besten Zeiten.

Mit einem Anruf bei der Stadt Bochum ist das Geheimnis um die Bolzplatz-Posse von Linden nun gelüftet. Die Lösung ist laut Pressesprecherin Charlotte Meitler ganz einfach: „Nach Rücksprache mit dem zuständigen Planer hat sich herausgestellt, dass die neuen Tore für den Bolzplatz Winzer Straße einfach noch nicht geliefert worden sind.“

Der Rahmen der aktuellen Tore wird laut Stadt noch abgebaut. Der Ballfangzaun sei halt schon errichtet worden, „denn insgesamt wird der Bolzplatz etwas kleiner“, teilt Charlotte Meitler mit. Sie verspricht: „Wenn die neuen Tore geliefert werden, werden diese auch fachgerecht vor dem Zaun eingebaut.“ Und dann können auch in Linden wieder Tore geschossen werden.

