Die Polizei Bochum sucht einen 78-Jährigen, der am Mittwochmittag aus einem Altenheim verschwunden ist und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Vermisstenfall Vermisstensuche in Bochum: Wo ist Fritz Peter W. (78)?

Bochum. Mit einem Foto sucht die Polizei einen vermissten 78-Jährigen aus Bochum. Fritz Peter W. könnte in einer hilflosen Lage sein, heißt es.

Wo ist Fritz Peter W. aus Bochum? Die Polizei sucht seit Mittwochnachmittag mit einem Foto nach dem 78-Jährigen. Dieser habe am Mittag gegen 12 Uhr ohne Absprache das Altenheim an der Klinikstraße verlassen und sei seitdem verschwunden. Nun bittet die Polizei um Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes. Es sei nicht auszuschließen, dass sich W. in einer hilflosen Lage befinde.

Vermisster Bochumer ist 1,95 Meter groß

Wo ist Fritz Peter W.? Die Polizei sucht mit diesem Foto nach dem 78-Jährige aus Bochum. Foto: Polizei Bochum

Fritz Peter W. ist etwa 1,95 Meter groß, schlank, hat graue Haare und aktuell ein Hämatom im Gesicht. Zuletzt habe er ein rotkariertes Hemd und eine beigefarbene Cordhose getragen, so die Polizei.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0234/90 94 441 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum