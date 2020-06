Vermisste Jugendliche aus Bochum ist gefunden

Bochum. Eine vermisste 14-jährige aus Bochum ist aufgegriffen worden. Die Polizei Bochum zog die Vermisstenmeldung zurück.

Eine seit dem 9. Juni vermisste 14-jährige Jugendliche aus Bochum ist wieder zurück. Das verschwundene Mädchen wurde aufgegriffen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Die am 12. Juni veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung wurde damit zurückgezogen.

Das in einer Wohngruppe an der Krockhausstraße in Bochum-Stiepel lebende Mädchen sei schon einige Male verschwunden gewesen, hatte die Polizei berichtet. Nähere Angaben, wo die Jugendliche aufgegriffen worden ist, machte die Polizei nicht. (Red.)