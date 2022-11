Vermisst: Polizei sucht mit Foto nach 29-jähriger Bochumerin

Das Kriminalkommissariat 12 in Bochum bittet um Hinweise.

Bochum. Eine 29-jährige Bochumerin wird vermisst. Die Polizei sucht sie. Eine Eigengefährdung wird nicht ausgeschlossen.

Die 29-jährige Annika G. wurde zuletzt am Donnerstag (24. November) gesehen, als sie die Wohnung eines Bekannten in Weitmar in unbekannte Richtung verlassen hatte. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

So wird Annika G. aus Bochum von der Polizei beschrieben

Annika G. aus Bochum wird seit 24. November vermisst. Foto: Polizei Bochum

Annika G. ist etwa 1,70 Meter groß und hat schulterlange, rötliche Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und ein weißes T-Shirt. Persönliche Gegenstände führt sie nach aktuellem Stand nicht mit.

Hinweise bitte ans Kriminalkommissariat 12: 0234 909 4120 (außerhalb der Bürodienstzeit -4441).

