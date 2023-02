Vermisst: Polizei sucht 19-jährige Patientin aus Bochum

Bochum. Seit Mittwoch wird die 19-jährige Emilie Jolina I. aus Bochum vermisst. Eine Eigengefährdung wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht sie.

Die Bochumer Polizei sucht nach der 19-jährigen Emilie Jolina I. aus Bochum. Die 19-Jährige befand sich den Angaben zufolge zur Behandlung im Krankenhaus an der Axstraße in Linden. Am Mittwoch (22.) gegen 14.50 Uhr hat sie ohne ärztliche Rücksprache das Haus verlassen. Eine Eigengefährdung wird nicht ausgeschlossen.

So wird die Vermisste von der Polizei Bochum beschrieben

Diese junge Bochumerin wird vermisst. Foto: Polizei Bochum

Die Heranwachsende ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schulterlange Haare, die zu zwei Zöpfen geflochten sind. Bekleidet ist sie vermutlich mit einem schwarzen Oberteil der Marke „Hard Rock Cafe“, einer blauen Jeanshose und weißen Turnschuhen.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

