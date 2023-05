Auf der Herner Straße kam es am Samstagnachmittag zum Zusammenstoß zweier Pkw. Polizei und Rettungsdienst rückten aus (Symbolbild).

Bochum. Beim Zusammenstoß zweier Pkw in Bochum wurden am Samstag vier Personen verletzt. Sie wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Vier Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag, 6. Mai, in Bochum-Riemke ereignet hat.

Zusammenstoß auf der Herner Straße

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Bochum bog gegen 16.20 Uhr von der Herner Straße, Fahrtrichtung Innenstadt, nach links auf die Cruismannstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 55-jährigen Bochumerin, die ihr auf der Herner Straße entgegenkam. Beide Fahrerinnen sowie ihre jeweiligen Beifahrer, ein Fünfjähriger und eine 19-Jährige, erlitten leichte Verletzungen.

Mit Rettungswagen wurden die Verletzten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach erster Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Da beide nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum