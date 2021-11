Zeitweise sperren musste die Polizei am Freitag die Dorstener Straße (Symbolbild).

Unfall Verkehrsunfall in Bochum: Zweiradfahrer (70) schwer verletzt

Bochum. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am 5. November in der Bochumer Innenstadt gekommen. Ein Mopedfahrer (70) wurde schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag (5. November) kurz nach 14 Uhr in der Bochumer Innenstadt gekommen. Ein 70-jähriger Mopedfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Auto und Zweirad stoßen zusammen

Der Senior war nach Angaben der Polizei mit seinem Zweirad auf der Dorstener Straße in Richtung Bochumer Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 361, einer Bankfiliale, fuhr zum gleichen Zeitpunkt ein 19-jähriger Bochumer mit seinem Auto vom Parkstreifen in den fließenden Verkehr ein. Dabei kollidierte der Mann mit dem Kleinkraftrad auf dem rechten Fahrstreifen.

Durch die Kollision stürzte der Mopedfahrer auf die Straße und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden beide Fahrstreifen der Dorstener Straße in Fahrtrichtung City ab der Kreuzung Poststraße / Hordeler Straße bis 15.40 Uhr komplett gesperrt.

