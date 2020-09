Verkehrsunfall in Bochum: Verletzte und 20.000 Euro Schaden

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Bochum sind vier Personen leicht verletzt worden. Die Unfallursache ist noch ungeklärt, so die Polizei

Bochum. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Bochum sind vier Personen leicht verletzt worden. Die Unfallursache ist noch ungeklärt, so die Polizei.

Drei Bochumerinnen und ein Mann aus Viersen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag (29. September) in Bochum-Hofstede leicht verletzt worden. Eine 21-jährige Bochumerin war gegen 16.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Riemker Straße in Richtung Riemker Markt unterwegs, teilt die Polizei Bochum mit. Nach bisherigem Kenntnisstand kam sie aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr.

Kurz vor der Einmündung „In der Provitze“ stieß das Fahrzeug mit dem Wagen einer 26-jährigen Bochumerin frontal zusammen. Eine dahinter fahrende Bochumerin (28) konnte nicht mehr bremsen und fuhr wiederum auf das Fahrzeug der 26-Jährigen auf. Alle drei Frauen sowie der Beifahrer der 21-Jährigen (23 Jahre, aus Viersen) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Riemker Straße in Bochum wegen Unfall zeitweise gesperrt

Die Riemker Straße wurde in Fahrtrichtung des dortigen Einkaufszentrums für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und über die Straße „In der Provitze“ abgeleitet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

