Polizei Verkehrsunfall in Bochum mit Radfahrer: Autofahrer gesucht

Bochum. Bei einem Verkehrsunfall in Bochum ist ein Radfahrer leicht verletzt werden. Die Polizei sucht nun nach einem beteiligten Autofahrer.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines weißen Opel Corsa, der am Dienstag, 22. August, an einem Unfall in Bochum-Hofstede beteiligt war.

Ein Radfahrer (59, aus Bochum) befuhr demnach gegen 14.40 Uhr die Dorstener Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Autobahnauffahrt A 40 fuhr er geradeaus weiter, während ein Autofahrer zeitgleich rechts Richtung Essen abbiegen wollte. Nach eigenen Angaben musste der Radfahrer stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Bochumer stürzte und wurde leicht verletzt.

Nach Verkehrsunfall mit Radfahrer: Polizei sucht Fahrer von weißem Opel Corsa

Der Autofahrer sei kurz stehengeblieben, dann aber auf die Autobahn gefahren, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern, so die Polizei weiter. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Radfahrer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Opel Corsa mit Bochumer Kennzeichen handeln. Der Fahrer soll 40 bis 50 Jahre alt sein, kurze, dunkle bzw. graue Haare und einen dunklen bzw. grauen Bart haben. Die Beifahrerin soll 40 bis 50 Jahre alt sein und blonde, schulterlange Haare haben.

Der Autofahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

