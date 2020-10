Verkehrschaos nach Unfall in Bochumer City: Zwei Verletzte

Bochum. Zwei Menschen erlitten am Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Bochumer City Verletzungen. Eine Kreuzung musste gesperrt werden.

Zwei Menschen wurden bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag (3.) mitten in der Bochumer Innenstadt verletzt. Zwei Pkw prallten auf der Kreuzung Südring/Viktoriastraße zusammen. In Folge des Unfalls kam es zu einem Verkehrschaos in diesem Bereich.

Laut Polizei wollte eine 34-jährige Bochumerin gegen 15.25 Uhr vom Südring aus nach links auf die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Bochumers, der auf dem Südring geradeaus in Gegenrichtung (in Fahrtrichtung Westring) fuhr. Nach eigenen Aussagen übersah die abbiegende 34-Jährige dabei den entgegenkommenden Wagen.

Pkw wurde durch Aufprall herumgeschleudert

Zeugen berichten, dass der Aufprall so stark war, dass sich das Auto des 36-Jährigen beinahe vollständig um die eigene Achse drehte. Leicht verletzt wurden der 36-jährige Pkw-Fahrer sowie die Beifahrerin (49 aus Bochum) im Fahrzeug der abbiegenden Pkw-Fahrerin. Die 49-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand hoher Sachschaden

Der Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro beziffert. Ein Auto wurde abgeschleppt, weil es nicht mehr fahrbereit war. Da auf der gesamte Kreuzung Trümmerteile herumlagen, sperrte die Polizei den Bereich komplett ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste daher der Verkehr zeitweise abgeleitet werden. Dies führte am Samstagnachmittag zu einem regelrechten Chaos, da der Bereich stark befahren ist.