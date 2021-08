Vergessene Dokumente zeigen Bochumer Ortsteile im Wandel

Diese Postkarte zeigt das Restaurant Abbenath an der Karl-Friedrich-Straße 29.

Bochum-Weitmar. Der Geschichtskreis Weitmar zeigt eine Ausstellung über Weitmar-Mark und Neuling. Er sammelte dazu viele alte Fotos und Chroniken von Vereinen.

Nachdem der Geschichtskreis Weitmar im Jahr 2016 aus Anlass der Eingemeindung Weitmars vor damals 90 Jahren eine Ausstellung zu der Entwicklung in Weitmar-Mitte und Bärendorf ausgerichtet hatte, wird 2021 eine dreiwöchige Ausstellung über Weitmar-Mark und Neuling gezeigt.

Die Ausstellung berichtet über den Wandel der Ortsteile anhand von Karten, Akten, historischen Fotos, Inseraten und der Geschichte einiger Vereine.

Wo stand der erste Briefkasten?

Es geht um „Vergessenes und Unbekanntes“ in Wort und Bild. Bernd-Ulrich Lammers vom Geschichtskreis Weitmar: „Vielen ist zum Beispiel nicht bekannt, dass eine Anschlussbahn vom Bahnhof Weitmar zur Zeche Karl-Friedrich-Erbstollen – 1881 war Baubeginn und 1883 Inbetriebnahme – mit zweimaliger Querung über die Karl-Friedrich-Straße führte. Oder, dass der erste Briefkasten 1874 an der evangelischen Schule angebracht wurde, der zweite Briefkasten 1881 am ,Lübbert’schen Haus’.“

1895 fand eine Berufs- und Gewerbezählung statt, demnach hatte Mark 175 Häuser, 455 Haushalte und 2.636 Personen. Neuling zählte 114 Häuser, 232 Haushalte und 2.286 Personen.

Die Entwicklung ausgewählter Häuser

Mit Bildmaterial und weiteren Informationen wird die Entwicklung von ausgewählten Häusern erzählt, dargestellt auf Tafeln. Die Ausstellung soll aber auch anregen, über eigene oder überlieferte Geschichten und Erlebnisse zu berichten und das ein oder andere Bildmaterial beizusteuern.

Begleitprogramm mit Experten

Es gibt auch ein Begleitprogramm: Am 25. August, 19 Uhr, berichtet Wilhelm Hensing vom Heimatverein Stiepel über die Geschichte der Zeche Karl-Friedrich Erbstollen.

Am 1. September, 19 Uhr, geht’s um die Geschichte der evangelischen Gemeinde Weitmar-Mark, mit Dr. Hans-Christian Müller, und am 8. September, 19 Uhr, berichtet Christian Herker vom Gemeinderat über die Geschichte der Heimkehrer- Dankeskirche.

Die Ausstellung „Geschichte von Weitmar Mark und Neuling“ findet vom 20. August bis zum 12. September in der Heimkehrer-Dankeskirche, Karl-Friedrich Straße 111, statt. Die Öffnungszeiten sind täglich von 15 bis 18 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum