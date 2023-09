Die Bochumer Polizei nahm den 17-jährigen Autofahrer an der Wasserstraße fest.

Verkehrsdelikte Verfolgungsfahrt in Bochum: Fahranfänger (17) festgenommen

Bochum/Herne. Mehrere schwere Verkehrsdelikte hat sich ein Fahranfänger in Bochum geleistet. Er flüchtete vor der Polizei. Sogar Drogen spielen eine Rolle.

Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Bochumer Polizei einen 17-jährigen Autofahrer festgenommen.

Den Angaben zufolge war der junge Herner am Dienstag gegen 16.50 Uhr aufgefallen, weil er in einen gesperrten Bereich der Hans-Böckler-Straße in Bochum einfuhr. Deshalb wollten Streifenbeamte ihn kontrollieren.

Autofahrer reagierte nicht auf Anhaltezeichen der Polizei

Doch anstatt auf die Anhaltezeichen der Polizei zu reagieren, gab der 17-Jährige, in dessen Auto zwei weitere junge Herner (18, 20) saßen, Gas. Auf seiner Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Bordstein, woraufhin sein Auto nicht mehr weiterfahren konnte. Die Polizisten stellten den Fahranfänger schließlich im Bereich der Wasserstraße.

Das Fahrzeug war gar nicht zugelassen. Die Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet worden. Im Auto fanden die Beamten Drogen. Sie stellten den Wagen, die Kennzeichen sowie die Rauschmittel sicher. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

