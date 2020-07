Verdienstkreuz am Bande für Kulturwissenschaftler Jörn Rüsen

Bürgermeisterin Gabriela Schäfer (SPD) überreichte am Mittwoch, 22. Juli 2020, das Bundesverdienstkreuz an Professor Jörn Rüsen.

Bochum. Die Bundesrepublik ehrt Jörn Rüsen mit dem Verdienstkreuz am Bande. Der Bochumer Kulturwissenschaftler prägte den Begriff „Geschichtskultur“.

Der Bochumer Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Dr. h.c. Jörn Rüsen ist mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

In Vertretung von Oberbürgermeister Thomas Eiskirch überreichte Bürgermeisterin Gabriela Schäfer die Auszeichnung im Rathaus Bochum.

Gastprofessuren in Indien und Südafrika

Nach Professuren für Neuere Geschichte und Geschichtsdidaktik an der Ruhr-Universität Bochum und für Allgemeine Geschichte mit Schwerpunkt der Theorie der Geschichte an der Universität Bielefeld leitete Rüsen ab 1997 das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen und etablierte es als Zentrum für geistes- und kulturwissenschaftliche Forschung. Darüber hinaus hatte er Gastprofessuren an Universitäten in Indien und Südafrika.

Als Historiker hat Rüsen den Einfluss des Geschichtsbewusstseins und Geschichtsunterrichts auf das gesellschaftliche und menschliche Zusammenleben mitgeprägt und in der Forschung den Begriff der „Geschichtskultur“ etabliert. Sein langjähriges gesellschaftliches und wissenschaftliches Engagement sowie seine Forschung im Bereich der Geschichtstheorie und Geschichtsdidaktik wurde nun mit der Bundes-Auszeichnung geehrt.

