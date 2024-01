Verdi kündigt Warnstreik an: Auch die Bogestra ist betroffen

Auch die Bogestra wird am Freitag bestreikt. Bahnen und Bussen werden in den Depots bleiben, heißt es bei der Gewerkschaft Verdi (Archivbild).

Bochum Am Freitag müssen Pendler in NRW mit erheblichen Einschränkungen bei Bussen und Straßenbahnen rechnen – auch in Bochum, Gelsenkirchen und Herne.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Freitag, 2. Februar, Warnstreiks in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben in Nordrhein-Westfalen angekündigt. Auch Bogestra, HCR (Straßenbahn Herne, Castrop-Rauxel GmbH) und die Vestische sind betroffen“, bestätigt Jürgen Schirmer von Verdi Mittleres Ruhrgebiet im Gespräch mit dieser Redaktion.

Bogesta, HCR und Vestische sind vom Streik betroffen

Über die Ausmaße in der Region lässt der für den ÖPNV zuständige Gewerkschaftssekretär keinen Zeifel. „Es werden keine Busse und Bahnen fahren.“ Der Warnstreik werde von Betriebsbeginn bis Betriebsende dauern. Betroffen sind die Kunden in Bochum, Gelsenkirchen, Herne, dem Kreis Recklinghausen sowie angrenzende Städte und Gemeinden.

Bei der Bogestra ist an diesem Montag noch kein offizieller Streikaufruf eingegangen. „In der Vergangenheit war es aber so, dass in einem solchen Fall der gesamte Fahrbetrieb ausgefallen ist“, so eine Sprecherin.

Verdi fordert attraktive Arbeitsbedingungen

Im März 2023 hatte es zuletzt Warnstreiks bei der Bogestra gegeben; damals als Druckmittel im Rahmen der Tarifverhandlungen. Bei dem nun angekündigten Warnstreik gehe es um den neuen Manteltarifvertrag, so Verdi. „Uns ist wichtig, dass er so ausgestaltet ist, dass eine Anstellung in ÖPNV-Unternehmen attraktiv ist“, so Gewerkschaftssekretär Schirmer.

Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen

Die Arbeitgeber hätten bislang noch kein Angebot unterbreitet. Am Dienstag komme die Landestarifkommission zusammen, um über weitere Einzelheiten zu beraten. Verdi kritisiert: „Die Arbeitsbedingungen im ÖPNV sind weit davon entfernt, konkurrenzfähig zu sein. Die Verkehrswende benötigt auch eine echte Arbeitswende im Verkehr“, so Landesfachbereichsleiterin Andrea Becker.

Verdi hat Forderungen schon im November genannt

Um eine Entlastung zu erreichen, haben die Beschäftigten bereits vor drei Monaten Forderungen für die Tarifrunde aufgestellt, mit denen die Arbeitsbedingungen verbessert werden sollen. Die Forderungen wurden dem Arbeitgeberverband in NRW Ende November 2023 übergeben.

Im Manteltarifvertrag werden die Arbeitsbedingungen geregelt. Bei den Entgeltvereinbarungen geht es um Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen.

