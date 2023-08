Archivbild: Im Februar gab es bei einem Verdi-Warnstreik ebenfalls eine große Kundgebung vor dem Bergbaumuseum in Bochum. Am Dienstag sollen erneut Tausende Demonstrierende durch Bochum ziehen.

Bochum. Verdi ruft Beschäftigte im Einzel-, Groß- und Außenhandel in NRW für Dienstag zum Streik auf. In Bochum werden Tausende zu einer Demo erwartet.

Im Tarifkonflikt im Einzelhandel steht Bochum am Dienstag, 22. August, eine Großdemo bevor. Nach mehreren Warnstreiks in einzelnen Betrieben in den vergangenen Wochen ruft die Gewerkschaft Verdi für diesen Tag rund 3500 Beschäftigte aus Einzel-, Groß- und Außenhandel in NRW zum Streik auf – und bittet zu Demozug und Kundgebung in Bochum. Die Polizei warnt vorab vor erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Rund 180 Betriebe in NRW seien von den Streiks betroffen, sagt Verdi-NRW-Gewerkschaftssekretär Heino Georg Kassler. Aus dem ganzen Land sollen die Teilnehmenden mit Reisebussen nach Bochum gebracht werden. Die Polizei stellt sich auf 80 Reisebusse ein; es könnten auch mehr werden, sagt Kassler.

Verdi-Demo in Bochum: Kundgebung vor dem Bergbaumuseum

Um 10 Uhr beginnt eine Kundgebung vor dem Bergbaumuseum. Unter anderem sollen dabei der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke sowie Verhandlungsführerin Silke Zimmer zu den Streikenden sprechen. Ab etwa 11.30 Uhr soll dann ein Demo-Zug durch die Innenstadt bis zum Hauptbahnhof und wieder zurück führen. Das Ende der Demonstration ist für etwa 14 Uhr am Bergbaumuseum geplant.

Die Polizei Bochum rechnet von etwa 9 bis 15 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt, insbesondere im Bereich Europaplatz/Bergbaumuseum. Sie bittet darum, wenn möglich die Innenstadt großräumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Während der Kundgebung und Demo sollen die Verdi-Busse auf dem Kirmesplatz an der Castroper Straße geparkt werden.

Verdi fordert Mindeststundenlohn von 13,50 Euro im Einzelhandel

Verdi fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel NRW unter anderem 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde, außerdem einen Mindeststundenlohn von 13,50 Euro. Ausbildungsvergütungen sollen nach den Forderungen um 250 Euro angehoben werden. Im Groß- und Außenhandel NRW fordert Verdi ein Lohnplus von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Bisher bieten die Arbeitgeber im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel für das Jahr 2023 eine Entgelterhöhung zwischen 5,1 Prozent und 5,3 Prozent sowie teilweise Inflationsausgleichsprämien.

„Menschen sollten von ihrer Hände Arbeit leben können“, fordert Verdi-Chef Frank Werneke. Dies gelte „auch und vor allem für die Beschäftigten im Handel. Sie wurden noch in der Pandemie als für die Gesellschaft systemrelevant hervorgehoben. Jetzt frisst die Inflation Monat für Monat immer mehr von ihrem Gehalt auf.“ Die bisherigen Angebote reichten nicht zur Sicherung der Einkommen.

Tarifstreit im Handel: Verhandlungen gehen Freitag weiter

Die Arbeitgeber böten auch nach fünf Verhandlungsrunden nur Reallohnverluste, sagt Silke Zimmer, Verhandlungsführerin von Verdi NRW. „Viele Handelsbeschäftigte sind akut von Altersarmut bedroht. Dass Kolleginnen und Kollegen nach 45 Jahren harter Arbeit fürchten müssen, mit ihrer Rente nicht über die Runden zu kommen, ist nicht hinnehmbar.“

Die Verhandlungen im Einzelhandel werden am Freitag, 25. August, und im Groß- und Außenhandel am Montag, 4. September, fortgesetzt.

