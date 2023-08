Verdi bestreikt die beiden Kaufland-Filialen in Wattenscheid

Bochum. Zum Warnstreik ruft Verdi die Beschäftigten in den beiden Kaufland-Filialen in Bochum-Wattenscheid auf. Es gibt auch andere Streikschwerpunkte.

Vor der am kommenden Montag im Einzelhandel ruft die Gewerkschaft Verdi für den heutigen Freitag, 4. August, auch in Bochum zum Warnstreik auf. „Bislang haben die Arbeitgeber in den Verhandlungen lediglich Reallohnverluste angeboten. Damit sich auf der Arbeitgeberseite endlich etwas bewegt, rufen wir die Beschäftigte in ausgewählten Betrieben zu Streiks auf,“ erklärt Gewerkschaftssekretär Michael Sievers.

Verdi wiederholt Forderungen

Aufgerufen sind die Beschäftigten von Kaufland in Bochum-Wattenscheid mit den beiden Filialen an der Ottostraße und Alter Markt. Weitere Streikschwerpunkte sind Marl, Herten, Recklinghausen, Oer – Erkenschwick und Bottrop, sowie von Marktkauf in Gelsenkirchen.

Verdi fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel NRW 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro pro Stunde.

