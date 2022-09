Verdächtiger spricht Mädchen an – Kripo Bochum sucht ihn

Das Kriminalkommissariat 12 in Bochum ermittelt in dem Fall.

Bochum. Ein unbekannter Mann hat in Bochum ein Mädchen angesprochen und dabei eventuell sexuelle Interessen gehabt. Die Kripo sucht ihn.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der ein Mädchen in Bochum angesprochen hat und eventuell sexuelle Interessen dabei hatte.

Die zehnjährige Schülerin aus Bochum befand sich am Donnerstag um 7.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Nebenweg der Vierhausstraße in einem Grünbereich zwischen der A 40 und einer Kleingartenanlage. Dort wurde sie laut Polizei von einem Unbekannten angesprochen. „Nach derzeitigem Stand ist nicht auszuschließen, dass dieser sexuelle Handlungen an sich durchführen lassen wollte“, so die Polizei.

Das Kind entfernte sich und informierte seine Mutter.

Der unbekannte Mann wird von der Polizei Bochum detailliert beschrieben

So wird der Mann beschrieben: älter als 65 Jahre, 1,80 bis 1,85 Meter groß, dickere Statur, graue Haare/Glatze, keine Brille, kariertes, blaues Hemd, blaue Jacke mit weißem Logo, große silberfarbene Schnalle am Gürtel, Jeanshose, FFP2-Maske.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter 0234 909 4160 oder 0234 909 4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

