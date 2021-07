In der Postfiliale an der Oskar-Hoffmann-Straße ist ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Einsatz Verdächtiger Gegenstand in Bochum: Postfiliale geräumt

Bochum. In Bochum ist am Montagabend eine Postfiliale an der Oskar-Hoffmann-Straße geräumt worden. Dort ist ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden.

In Bochum ist die Postfiliale an der Oskar-Hoffmann-Straße am Montagabend geräumt worden: Dort wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Polizei und Feuerwehr sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Verdächtiger Gegenstand in Bochum: Inhalt noch unklar

Derzeit sei nach Angabe der Feuerwehr Bochum noch nicht klar, was sich in dem Gegenstand befindet. Die Einsatzkräfte betreten deswegen die Postfiliale unter Vollschutz.

Wir berichten weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum