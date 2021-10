Verdacht auf Kampfmittel mitten in Bochumer Wohngebiet

Bochum. In einem Wohngebiet an der Altenbochumer Straße gibt es den Verdacht auf einen Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg. Eine Erkundung folgt am Montag.

Mitten in einem Wohngebiet an der Altenbochumer Straße in unmittelbarer Nähe des Springorumradwegs und des Ev. Altenheims Buchenheim an der Goerdtstraße gibt es den Verdacht auf einen Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg. Erst vor rund zwei Wochen gab es ebenfalls in Altenbochum direkt neben dem Altenheim am Glockengarten einen ähnlichen Fall. Nach der Sondierung stellte sich heraus: Es waren Metallsplitter einer bereits explodierten Bombe im Boden. Eine Evakuierung war deshalb glücklicherweise nicht notwendig.

Sondierungen finden am kommenden Montag statt

Am kommenden Montag (11.) rücken nun ein Spezialunternehmen und bei Bedarf auch der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg an. Sollte sich der Verdacht bestätigen, so teilt die Stadt mit, sind im Laufe des Montagnachmittags Evakuierungsmaßnahmen erforderlich. Eine Nachfrage bei der Schreinerei Dickerhoff, die in der Nähe der möglichen Fundstelle liegt, ergab, dass dort offenbar bislang noch nicht über den Verdacht informiert worden ist.

Evakuierung erst, wenn sich der Verdacht bestätigt

Der Evakuierungsradius richtet sichr nach der Größe und Art der Bombe. Auch die Beschaffenheit des Zünders spielt bei der Entschärfung eine große Rolle. Die Stadt bittet die Anwohnerinnen und Anwohner, aufmerksam den entsprechenden Informationen – zum Beispiel über die WarnApp Nina, die Social-Media-Kanäle der Stadt oder auf der Homepage www.bochum.de – zu folgen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum