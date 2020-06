Veranstaltungsbranche zündet die Alarmstufe rot

Partys und Konzerte – Fehlanzeige. Ohne Veranstaltungen wie die der Classic Night Band in der Zeche sind viele Häuser in ihrer Existenz bedroht.

Bochum. Die Veranstaltungsbranche schlägt Alarm. In der „Night of Light“ werden auch in Bochum Gebäude rot angestrahlt: als Symbol für das drohende Aus.

Mit der Aktion „Night of Light“ machen Spielstätten, Agenturen und Dienstleister der Veranstaltungswirtschaft am Montag (22. Juni) auf ihre existenzbedrohende Lage aufmerksam. Von 22 Uhr bis 1 Uhr nachts werden Eventlocations, Gebäude und Hallen an bundesweit mehr als 1000 Veranstaltungsorten mit rotem Licht angestrahlt.

Sechs Bochumer Einrichtungen nehmen teil

Sechs Bochumer Einrichtungen - allesamt massiv von der Corona-Krise betroffen - sind mit dabei: die Großraum-Diskothek Prater, die Zeche, die Agentur Cooltour (Bochum Total), das Riff, die alten Lohnhalle Wattenscheid und die Bochumer Veranstaltungs GmbH.

„Die nächsten 100 Tage überstehen wir nicht!“, heißt es in dem bundesweiten Warnruf, dem sich auch Bochumer Einrichtungen und Kulturschaffende angeschlossen haben. „Eine Pleitewelle enormen Ausmaßes droht“, sagt der Essener Digital-Dienstleister Tom Koperek, Initiator der „Night of Light“.