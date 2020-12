VBW Wohnen Bochum stellt Paketbox im Hustadt-Quartier auf

Insgesamt 20 Fächer hat die Paketbox der VBW Wohnen in Bochum-Querenburg.

Bochum. Die VBW Wohnen hat in Bochum-Querenburg eine weitere Paketbox aufgestellt – ein kostenloser Service für die Mieter.

Die VBW Wohnen hat am Hustadtring 53/55 in Querenburg eine Paketbox mit 20 Fächern aufgestellt. Kunden können dort rund um die Uhr kostenlos Pakete empfangen oder auch versenden.

Nach erfolgreichen Pilotprojekten in Häusern am Freigrafendamm und im Kreuzkamp (beides Altenbochum) hat die VBW erstmals eine Quartierlösung gewählt. „Der Brunnenplatz als Tor zur Hustadt ist dafür ein toller Standort“, sagt Sebastian Eck, Teamleiter „Innovation“ im Unternehmen. Mit der Box will das weitgehend städtische Wohnungsunternehmen seinen Service für die Mieter erhöhen.

Kostenlosere Service rund um die Uhr

„Unsere Kunden können bequem die Pakete direkt nahe der Haustür empfangen, versenden oder eine Retoure aufgeben – und das rund um die Uhr“, sagt Team-Mitarbeiter Frank Naß. „Damit entfallen die nervigen Wege zur nächsten Paketdienstfiliale und der Kunde hält das Paket schneller in den Händen.“

Außerdem könne jeder Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail, SMS, Messenger oder Push-Nachricht über Zustellung und Abholung erhalten. „Dadurch habe ich als Kunde immer im Blick, was mit meinem Paket gerade passiert. , so Naß. Unterstützt werden die führenden Logistikdienstleister DHL, DPD, GLS und Hermes.

So funktioniert es: Die Zugangsdaten werden direkt von der VBW angefordert. Der Account wird online im myRENZbox-Portal aktiviert. Die gewünschten Paketdienstleister wie DHL, DPD, GLS und Hermes müssen aktiviert werden. Dann ist die myRENZbox vollständig eingerichtet.

