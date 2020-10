Vandalismus im Chinesischen Garten Bochum: Große Schäden

Bochum. Der Chinesische Garten der Ruhr-Uni Bochum leidet unter Vandalismus. So schlimm wie jetzt sei es schon lange nicht mehr gewesen, heißt es.

Unbekannte haben im Chinesischen Garten innerhalb des Botanischen Gartens der Ruhr-Universität Bochum erhebliche Vandalismus-Schäden angerichtet. Nicht zum ersten Mal.

Ganze Balken wurden aus dem Dach des Chinesischen Gartens abgebrochen. Foto: Wolfgang Stuppy

Wie der Leiter des Gartens, Dr. Wolfgang Stuppy, am Dienstag der WAZ sagte, seien die Schäden in der Nacht vom 29. auf den 30. September (von Dienstag auf Mittwoch) an den Holzornamenten im Chinesischen Garten verursacht worden. Ganze Balken sind abgebrochen, offenbar hat sich jemand dort drangehängt.

Leere Bierflaschen im Chinesischen Garten in Bochum hinterlassen

Immer häufiger würden regelmäßig Leute nachts in den Garten eindringen, um dann vornehmlich im Chinesischen Garten Trinkgelage und Ähnliches abzuhalten. Auch am Dienstagmorgen (6.10.) wurden im Pavillon des Chinesischen Gartens wieder leere Bierflaschen gefunden.

Um nachts in den abgezäunten Garten hineinzugelangen, errichteten die Unbekannten „Steighilfen“ wie zum Beispiel am Haupttor eine meterhohe hölzerne Kabeltrommel von einer benachbarten Baustelle.

Eine große Kabeltrommel schleppten die Täter vor das Haupttor des Botanischen Gartens, um über den Zaun zu gelangen. Foto: Wolfgang Stuppy

„So schlimm hatten wir das schon lange nicht mehr“, sagt Stuppy. Auch in der Vergangenheit seien immer wieder Wände beschmiert worden. Außerdem hätten die Unbekannten Dreck hinterlassen, an Strohdächern herumgerissen und auf den Dächern mit den chinesischen Ziegeln herumgetreten, so dass sie beschädigt worden seien. Der Aufwand, alles zu reparieren, ist enorm.

Täter blieben trotz Sicherheitsdienst unbemerkt

Zwar gibt es einen Sicherheitsdienst im Garten, doch die Täter konnten nachts trotzdem unbemerkt bleiben.

Bereits vor zwei Monaten hatte Stuppy erklärt, dass es immer wieder auch Diebstähle im Garten gebe: Zum Beispiel würden Lavendel, Salatköpfe und Ingwer ausgebuddelt.

Der Garten hat einen Förderverein: „Der Chinesische Garten e.V.“. Stuppy: „Spenden zum Erhalt des Chinesischen Gartens wären natürlich mehr als willkommen.“