Neue Konzepte

Aktuell ist der Botanische Garten täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Im Winterhalbjahr – 1. November bis 31. März – dann in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Schauhäuser sind wegen Corona geschlossen.

38 Gärtner halten den Botanischen Garten der Ruhr-Universität in Schuss. Aktuell wird auch eine Lehrerin eingestellt, um künftig auch ein Schülerprogramm anzubieten. „Wir wollen generell mehr aus dem Botanischen Garten machen und arbeiten an Konzepten“, kündigt Direktor Dominik Begerow Veränderungen an.