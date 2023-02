Valentinstag: Wo Paare in Bochum hingehen können

Rosen und Valentinstag gehören zusammen, so wie ein klassisches Abendessen zu zweit. In Bochum können Paare am Tag der Liebe aber auch woanders hin.

Bald ist wieder Valentinstag. Der Tag der Liebe und der Liebenden fällt zwar diesmal auf einen Dienstag, aber trotzdem lohnt sich für Paare ein Besuch unter der Woche in einem von vielen besonderen Bochumer Orten.

Im Planetarium Bochum ins Universum gucken

Das Planetarium in Bochum liefert einen Einblick in die Welt, die wir mit bloßem Auge kaum fassen können. Eine Reise durch unser bekanntes Universum inklusive verschiedener Themenshows rund um Astronomie und Ausstellungen zu weit entfernten Welten. Arm in Arm am Valentinstag durch das Planetarium streifen und die große Weite des Weltalls erleben.

Bochumer Stadtpanorama vom Tippelsberg

Das Naherholungsgebiet am Tippelsberg zwischen den Stadtteilen Riemke, Grumme und Bergen/Hiltrop bietet mit seinen 150 Meter über dem Meeresspiegel eine der besten Sichten über Teile Bochums und damit zugleich eine gute Aussichtsplattform. Für alle die am Valentinstag einfach romantisch spazieren und die Schönheit der Stadt genießen wollen, bietet sich der Tippelsberg an.

Wellness in der Medi Therme Ruhrpark

Gerade unter der Woche können viele nicht weit wegfahren. Da hilft ein Ort wie die Medi Therme im Ruhrpark. Da bietet es sich an, gemeinsam einen Wellness-Abend einzulegen. Mit dabei sind diverse Saunen, Pools und Massage-Angebote für eine entspannte Zeit zu zweit. Das kann für einen Abend den Kurzurlaub ersetzen.

Botanischer Garten: Auch am Valentinstag warten auf Interessierte Paar wieder eine bunte Naturwelt voller Blumen, Pflanzen und Tiere. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Naturatmosphäre im Botanischen Garten

Am Valentinstag hat die Rose wieder Hochkonjunktur. Die Blüte mit den Roten Blättern wird dann wieder zu Hauf an den Partner verschenkt. Weitere schöne Blumen und Pflanzen gibt es für Paare im Botanischen Garten zu sehen. Auch am Tag der Liebe bietet er einen bunte Naturvielfalt, bei der man eng umschlungen durch die grüne Anlage schlendern und die Schönheit der Natur mit dem oder der Liebsten genießen kann.

3D-Minigolf unter Schwarzlicht in Bochum

Wer am Valentinstags aber nicht spazieren, in der Therme entspannen oder einen Blick ins unser Universum wagen will, kann etwas ganz anderes probieren. Klassisches Minigolf kennt jeder, aber beim 3D-Minigolf in Bochum sind einige Dinge anders. Anstatt an der freien Luft die kleinen Kugeln im Loch zu versenken, geht es beim 3D-Minigolf unter Schwarzlicht. Mithilfe von bunten Farben und Effekten werden die Bahnen beleuchtet. Eine besondere Date-Idee für den Valentinstag.

Blick über den Kemnader See

Eine Auflistung dieser Art wäre aber nichts ohne Bochums bekanntes Wasserstelle. Der Kemander See ist auch im Winter ein Hingucker und ähnlich wie der Tippelsberg ein schöner Ort zum spazieren und verweilen. Hier kommt aber anstatt dem Stadtpanorama, der Faktor Wasser dazu. Entweder gemeinsam entspannt über den See blicken, mit einem geliehenen Boot über das Wasser schippern oder auch eine Runde Minigolf spielen.

Rätsel lösen in Bochumer „Escape Rooms“

Hoch im Kurs sind mittlerweile auch sogenannten „Escape Rooms“. Hier müssen viele verschiedene Rätsel gelöst werden, um am Ende einen Schlüssel für die verschlossene Tür zu bekommen. Das Ganze ist häufig auf Zeit und kreiert eine zusätzliche Spannung. Für die Paare, die am Valentinstag gerne etwas mehr Aufregung und Action erleben möchten, bieten sich Escape Rooms wie der „Rätselraum Ruhrpott“ in Bochum an.

