USB-Wertstoffhof ist am Mittwoch nur eingeschränkt nutzbar

Der Wertstoffhof des USB an der Blücherstraße in Wattenscheid steht am Mittwochmorgen nur eingeschränkt zur Verfügung.

Bochum. Die Stadtwerke Bochum stellen Mittwoch auf einem USB-Wertstoffhof zeitweise den Strom ab. Kunden sollten andere Wertstoffhöfe anfahren.

Auf dem Wertstoffhof des USB an der Blücherstraße in Bochum-Wattenscheid kann es am Mittwoch, 22. Februar, zwischen 9 und 12 Uhr zu Einschränkungen kommen. Grund sind Arbeiten der Stadtwerke Bochum an Erdkabeln.

Presscontainer sind ohne Strom nicht funktionsfähig

Dadurch kann es vormittags zu Stromabstellungen kommen, so das städtische Unternehmen. Ohne Stromversorgung können Abfälle wie Grünschnitt, Pappe, Sperrmüll und Holz nicht angenommen werden, da die Presscontainer dann nicht funktionieren.

Der USB bittet, die Entsorgung dieser Abfälle in die Nachmittagsstunden zu verlegen oder andere Wertstoffhöfe aufzusuchen.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum