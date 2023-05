USB-Wertstoffhof in Bochum-Laer bleibt zwei Tage geschlossen

Bochum-Laer. Der Wertstoffhof an der Schattbachstraße bleibt bis Mittwoch zu. Der USB bittet, auf andere Höfe auszuweichen.

Der Wertstoffhof Schattbachstraße bleibt am Dienstag (2.), bis voraussichtlich Mittwoch, 3. Mai, geschlossen. Die anderen Wertstoffhöfe bleiben regulär geöffnet. Der USB bittet, in dieser Zeit auf die anderen Höfe auszuweichen. Der nächstgelegene Wertstoffhof befindet sich an der Havkenscheider Straße in etwa 2,5 km Entfernung.

