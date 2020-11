USB-Partner verteilt in Bochum jetzt „gelbe Säcke“ für 2021

Bochum. In den nächsten Wochen verteilt ein Partner des USB die gelben Säcke für 2021. Sie sind für die bestimmt, die keine Wertstofftonne haben.

Die Rau GmbH, eine private Schwester-Gesellschaft des USB Bochum , hat jetzt mit der Verteilung der gelben Wertstoffsäcke für das Jahr 2021 in Bochum begonnen.

In den nächsten Wochen erhalten alle Haushalte, die keine Wertstofftonne haben, je zwei Rollen Wertstoffsäcke. Die Verteilung der Wertstoffsäcke erfolgt direkt an die Haushalte.

Gelbe Säcke können in Bochum auch noch nachgeordert werden

In Mehrfamilienhäusern sollte darauf geachtet werden, dass jeder Haushalt seine zwei Rollen erhält. „Die Säcke passen leider nicht in die Briefkästen und werden vor der Tür, im Treppenhaus oder Flur deponiert“, erklärt der USB . Sollte im Laufe des Jahres mehr Bedarf an Wertstoffsäcken bestehen, so gebe es die Möglichkeit, an allen Bochumer Wertstoffhöfen, in der USB-Zentrale an der Hanielstraße 1 sowie in den Bürgerbüros kostenlos eine Rolle abzuholen.

Die Verteilung wird etwa sechs Wochen dauern. Weitere Informationen zur Wertstoffsammlung sind erhältlich über die kostenlose Servicenummer 0800 3336288.

Die Rau GmbH ist auch zuständig für die Leerung der Gelben Tonnen.