USB holt Tannenbäume in Bochum ab: Das sind die Termine 2024

Bochum Wenn der Weihnachtsbaum abgeschmückt ist, soll er weg – in Bochum hilft dabei der USB. Tannenbäume werden nach Postleitzahlen eingesammelt.

Alle Jahre wieder ist nach dem Fest vor dem Rausschmiss: Der USB hilft im Januar den Bochumerinnen und Bochumern wieder dabei, das Zuhause von der Weihnachtsdeko zu befreien und holt Tannenbäume ab. Am Montag, 8. Januar, hat die Tour begonnen, bis Ende des Monats werden die Bäume nach Postleitzahl-Gebieten gestaffelt eingesammelt. Der Service ist kostenlos. Das sind die Termine für 2024:

Montag, 8. Januar: 44797

Dienstag, 9. Januar: 44879

Mittwoch, 10. Januar: 44795

Donnerstag, 11. Januar: 44799/44801

Freitag, 12. Januar: 44803

Montag, 15. Januar: 44869

Dienstag, 16. Januar: 44793/44867

Mittwoch, 17. Januar: 44866

Donnerstag, 18. Januar: 44807/44809

Freitag, 19. Januar: 44789

Montag, 22. Januar: 44805

Dienstag, 23. Januar: 44791/44787

Mittwoch, 24. Januar: 44892

Donnerstag, 25. Januar: 44894

Tannenbaum abholen lassen in Bochum: Das muss man beachten

Der USB bringt die Bäume zur Grünschnittverwertung. Der Entsorgungsbetrieb weist deshalb darauf hin, dass sie von jeglichem Schmuck befreit sein müssen. „Die Bäume können am Vorabend oder am Abholungstag bis 6 Uhr gut sichtbar (nicht hinter Bäumen, Hecken, Mauern etc.) und unverpackt an der Grundstücksgrenze zur öffentlichen Straße abgestellt werden“, heißt es.

Die Tannenbäume sollen am Vorabend oder ab Abholungstag bis 6 Uhr am Straßenrand abgelegt werden, dann sammelt der USB sie kostenlos ein. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Bäume, die mehr als zwei Meter lang sind, sollen bitte gekürzt werden. Aber: „Klein gesägte Tannen als Haufen oder in Säcken können nicht mitgenommen werden“, betont der USB in seiner Pressemitteilung.

