USB Bochum stellt jetzt 2900 Laubkörbe für Anwohner auf

Bochum. Der USB Bochum hat die Laubarbeit begonnen. 2900 Laubkörbe werden aufgestellt. Dort darf aber nur das Laub von Gehwegen hinein.

Obwohl die meisten Bäume noch grün sind, stellt der USB zurzeit etwa 2900 Laubkörbe im Bochumer Stadtgebiet auf.

„Die komplette Mannschaft steht mit Kehrmaschinen und Besen parat, um das Laub schnellstmöglich zu entfernen“, sagt ein Sprecher der Stadtreinigung.

Durchschnittlich bewegen die USB-Mitarbeiter den Angaben zufolge rund 30.000 Kubikmeter Laub während der Herbstsaison. Unter bestimmten Witterungsbedingungen und in großen Mengen kann das Herbstlaub gefährlich werden. Deshalb ist der USB an sechs Tagen die Woche im Einsatz.

Maschinen unterstützen die reine Handarbeit beim USB Bochum

https://www.waz.de/staedte/bochum/bochum-usb-muss-immer-mehr-sperrmuell-entsorgen-id228172451.htmlNeben der reinen Handarbeit wird die Laubentfernung maschinell unterstützt. In den vergangenen Jahren hat der USB bei der Laubentfernung den Einsatz von akkubetriebenen Elektro-Laubblasgeräten kontinuierlich erhöht. Insbesondere bei trockenen Verhältnissen haben diese deutlich leiseren Geräte inzwischen genug Kraft, um es mit den Laubmengen aufzunehmen.

Benzinbetriebene Geräte sind aber vor allem bei großen Mengen oder besonders nassem Laub noch unverzichtbar. Überall dort, wo der USB das ganze Jahr Gehwege reinigt, entfernt er auch im Herbst das Laub. Unterstützt wird die Arbeit durch Anwohner, die die Laubkörbe nutzen. In diesen Körben können die Bürger das Laub vom Gehweg windsicher sammeln.

Der USB leert die Körbe mit vier großen Saugcontainern, so genannte Trilos. Fehlbefüllte Körbe mit Tüten, Säcken, Gartenabfällen,Grünschnitt, Erdmaterialien und anderen Abfällen werden vom USB wieder eingezogen. Äste und Zweige gehören ebenfalls nicht in die Laubkörbe. Diese die Saugmaschinen beschädigen.

Alle Wertstoffhöfe in Bochum nehmen Laub an

Für die Entsorgung der eigenen Gartenabfälle bietet der USB die kostenlose Abgabe an allen Bochumer Wertstoffhöfen an. Die Abgabe von Grünschnitt mit Transportern, Sprintern oder mit größeren Anhängern ist nur mit Termin am Wertstoffhof an der Havkenscheider Straße möglich. Terminvereinbarung unter 0800 3336288.

Grünschnitt, Laub und andere Gartenabfälle können auch über die Biotonne entsorgt werden.

Für die Dauer von vier Wochen wird der USB eine zusätzliche Sammelstelle für Grünabfälle in Wattenscheid ab Montag, 12. Oktober 2020, bereitstellen. Bis Samstag, 7. November, stehen auf dem Parkplatz am Hallenfreibad Höntrop zwei Container. Der Parkplatz ist über die Straße „In derMark“ erreichbar. Anlieferungen in haushaltsüblichen Mengen sind von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr möglich. Eine weitere saisonale Grünabfall-Sammelstelle steht an der Bergener Straße zur Verfügung.