USB Bochum: Müll vom Streiktag wird Samstag nicht abgeholt

Bochum. Hausmüll, der wegen des Streiks liegengeblieben ist, kann vom USB Bochum am Samstag nicht abgeholt werden. Es gibt aber ein anderes Angebot.

Der durch den Streik nicht abgeholte Müll kann am Samstag (4.) nicht abgeholt werden. Das teilte der USB Bochum am Freitag mit.

Die Tarifbeschäftigen hatten am vergangenen Dienstag (28.) die Arbeit niedergelegt. Deshalb sind an diesem Tag die Leerungen der Restmüll-, Bio- und Papiertonnen sowie alle Sperrmülltermine ausgefallen.

Anders als am Mittwoch vom USB mitgeteilt, können die Leerungen am Samstag aber nicht nachgeholt werden. Die betroffenen Abfallbehälter werden erst am nächsten regulären Leerungstermin wieder geleert.

USB Bochum nimmt am nächsten regulären Abholtermin zusätzliche Säcke mit

Da das Tonnenvolumen in den meisten Fällen bis zur nächsten Leerung nicht ausreichen wird, nimmt der USB zur nächsten Leerung der Restmülltonne auch zusätzliche Säcke mit. Es wird gebeten, möglichst reißfeste Säcke zu benutzen und diese sorgfältig zu verschließen. Die Regelung gilt nur für die Haushalte, die von dem Streik am 28. Februar betroffen sind.

Die zusätzlichen Säcke können zur nächsten Leerung zur Restmülltonne dazu gestellt werden. Der USB bittet, nur Restmüll-Mengen beizustellen, die nicht in die Behälter passen und in dieser Zeit im Haushalt anfallen. Die Abfallmenge darf jedoch nicht größer sein als das Volumen der Restmüllbehälter.

„Bei einer zu erwartenden weiteren Streiklage könnten weitere Arbeitsniederlegungen große Auswirkungen auf die Entsorgungsmöglichkeiten haben“, so der USB.

