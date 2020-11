USB Bochum erklärt Transporter-Verbot an fünf Wertstoffhöfen

Die Regel, dass an den fünf kleineren der insgesamt sechs Wertstoffhöfen keine Anhänger und Transporter wie zum Beispiel Mercedes Sprinter mehr vorfahren dürfen, hat bei einigen USB-Kunden Unmut über den Service ausgelöst. Nach dem WAZ-Bericht über einen verärgerten USB-Kunden hat der USB die neue Regel noch einmal erklärt: Sie diene dem Infektionsschutz und vor allem der Verkehrssicherheit. Mittlerweile steht die Regel auch auf großen Schildern direkt vor den Höfen.

In der vergangenen Woche hatte ein Rentner mit seinem Sprinter eine leere, rund 70 Zentimeter lange Lampen-Verpackung aus Pappe am Wertstoffhof an der Schattbachstrafe abgeben wollen; er war zufällig dort vorbeigekommen und dachte, das sei jetzt eine gute Gelegenheit. USB-Mitarbeiter verweigerten ihm aber die Abgabe, weil sein Fahrzeug zu groß ist.

Rentner aus Bochum sauer auf den USB: „Das ist Schikane“

Er wollte dann den Sprinter 50 Meter weiter weg parken und zu Fuß die Pappe abgeben. Das erlaubten die Mitarbeiter aber auch nicht. Er könne aber mit einem Pkw wiederkommen, dann würde der Karton angenommen – so hat es der Rentner erzählt. Am Ende gab es Streit und der Kunde erhielt Hausverbot, außerdem rief ein USB-Mitarbeiter die Polizei. „Das ist Schikane“, ärgerte sich der Rentner.

Zahlreiche WAZ-Leser haben diese Regel kritisiert und in Leserbriefen und im Internet ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht. Aber der USB besteht auf dem Transporter- und Anhänger-Verbot. Es wurde im vergangenen März zu Beginn der Coronakrise eingeführt und sollte zunächst erst einmal die Gefahr einer Virusinfektion eindämmen. Durch die Regel würden weniger Menschen auf dem Gelände zwischen Parkplatz und Müllabladestellen hin- und herlaufen.

Außer Pkw sind auf allen Wertstoffhöfen auch weiterhin Kombis und SUV erlaubt

Außerdem seien die Parkplätze an den kleineren Wertstoffhöfen nicht für größere Fahrzeuge ausgelegt, sagt USB-Sprecher Jörn Denhard. Gemeint sind die Höfe an der Brandwacht, In der Provitze, Schattbachstraße, Blücherstraße und Am Sattelgut. Das Rangieren mit ihnen sei dort gefährlicher als mit einem Pkw. Neben Pkw sind auf allen Wertstoffhöfen aber auch weiterhin Kombis und SUV erlaubt.

Auf dem großen Werthoffhof an der Havkenscheider Straße sei viel mehr Platz für Anlieferer mit größeren Fahrzeugen, argumentiert der USB. Deshalb sind nur dort Transporter bzw. Sprinter sowie Anhänger gestattet. Allerdings müssen die Kunden sich vorher unter der Servicenummer 0800-3336288 telefonisch anmelden. Sollte aber jemand einen kleinen Bulli als Familienauto mit normalem Kofferraum fahren, so sei eine Terminvereinbarung nicht extra erforderlich.

Dies alles kann an den Wertstoffhöfen in Bochum abgegeben werden

So lange sind die Wertstoffhöfe geöffnet Alle USB-Wertstoffhöfe haben trotz Corona zu den regulären Zeiten geöffnet. Es bestehen unter Umständen aber weiter Zugangsbeschränkungen, falls es zu voll wird. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 20 Uhr und samstags von 7.30 bis 15.30 Uhr. Der USB bittet, beim Besuch der Wertstoffhöfe einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und mindestens zwei Meter Sicherheitsabstand zueinander und den Mitarbeitern einzuhalten. Von Frühling bis Herbst wird Grünschnitt auch montags bis freitags von 10 Uhr bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 15.30 Uhr an der Bergener Straße 59 in Hiltrop angenommen. Wann die Stelle zum Winter hin schließt, ist noch unklar. Noch bis Ende nächster Woche kann Grünschnitt auch in Containern an der Straße In der Mark in Wattenscheid abgegeben werden (Parkplatz Hallenfreibad).

An den sechs Wertstoffhöfen in Bochum können die Bochumer Bürger ihre verwertbaren Abfälle in haushaltsüblichen Mengen (bis zu zwei Kubikmeter) kostenlos abgeben, auch ihre Elektro- und Elektronikgeräte aus dem Haushalt. Schwer zu transportierende Großgeräte wie Kühlschrank oder Waschmaschine können sie außerdem bei einem zu vereinbarenen Sperrmülltermin abholen lassen.

Neuigkeiten aus Bochum stehen auch im WAZ-Newsletter

Umweltgefährdende Stoffe, die gesondert entsorgt werden müssen, können zu den Wertstoffhöfen Havkenscheider Straße, Am Sattelgut, Blücherstraße oder zum Umweltbrummi gebracht werden. Sperrmüll kann entweder auf dem Wertstoffhof Havkenscheider Straße oder in kleinen Mengen (bis maximal zwei Kubikmeter auch auf den Wertstoffhöfen Blücherstraße, Am Sattelgut und Brandwacht abgegeben werden.

Der USB bittet, auf allen Höfen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und zwei Meter Sicherheitsabstand zueinander und den Mitarbeitern einhalten.