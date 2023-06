Urban Run: Die schönsten Bilder vom Lauf durch die Stadt

Der Urban Run am 18. Juni 2023 Lauf durche ganze Stadt.

Lynne Kuhnhenn macht mit den Läuferinnen und Läufern Aufwärmübungen vor dem Start des Urban Run am 18. Juni 2023 in Bochum am Vonovia Ruhrstadion. Tausende Läufer und Läuferinnen, sowie Walker und Walkerinnen laufen durch die Stadt. Foto: Marie-Christin Jacobs/ FUNKE Foto Services

