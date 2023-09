Unkraut wuchert auf Sportplatz: „Habt ihr uns vergessen?“

Bochum. Die SG Linden-Dahlhausen fühlt sich mit ihrem Platz nicht mehr konkurrenzfähig. Vereinsvertreter zeigen sich von der Stadt Bochum enttäuscht.

Das Unkraut wuchert am Eingang der Umkleide, der Rasen des Sportplatzes an der Lewackerstraße ist unsauber gemäht, die Bänke sind selbstgebaut. Bei der SG Linden-Dahlhausen zeigen sich die Fußballer verärgert. Seit 2018 der Platzwart gestorben ist, geht es mit dem Verein bergab. Vor drei Jahren dann ging noch das Vereinsheim in Flammen auf – Brandstiftung. Der Schaden lag beim 71.000 Euro – unmöglich für den Verein, das zu stemmen. Auch die Versicherung übernahm diese Kosten nicht.

Der Sportplatz von SG Linden-Dahlhausen und Amacspor ist in schlechtem Zustand. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Wenn Gegner zu einem Fußballspiel nach Dahlhausen reisen, dann sehen sie als erstes die zahlreichen Brennnesseln am Eingang. „Kein guter erster Eindruck“, sagt Vereinsvorsitzender Armin Kasche (62) bei einem Termin vor Ort. Er ärgert sich: Während seine Sportler auf unsauber gemähtem Rasen spielen müssen, erfreuen sich andere Bochumer Vereine an Kunstrasen.

Fußballvereine geben Mängelliste bei der Stadt Bochum ab

Die SG Linden-Dahlhausen hat gemeinsam mit Amacspor Dahlhausen – beide teilen sich den Platz – eine Mängelliste bei der Stadt abgegeben. Diese ist für den Unterhalt des Fußballplatzes zuständig, erfüllt aber nach dem Eindruck der Vereine ihre Aufgabe nicht ausreichend.

So wurde etwa um ein neues Schloss für das Tor gebeten. Bei der Stadt weiß man von dieser drei Monate alten Anfrage nichts. An den Treppenstufen hat der Verein zur Sicherheit selbst ein Geländer angebracht. Der Wunsch des Vereins, das neben dem Ascheplatz liegende, völlig zugewucherte Rasenfeld zum Trainieren der Kinder zu nutzen, ist nicht angekommen. Die Flutlichter an diesem Platz wurden nach Vandalismusschäden selbst ausgetauscht und aufgebaut. Auch das Häuschen, in dem sich die Flutlichter für den großen Platz befinden, ist zugemüllt und ungemütlich.

Einladend sieht dieser Teil des Vereinsgeländes nicht aus. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Die SG Linden-Dahlhausen fühlt sich im Stich gelassen. Auf Nachfragen seien sie auf Zeit- und Personalnot verwiesen worden. Doch mehr Informationen erhalten die Ehrenamtler nicht. „Habt ihr uns vergessen?“, fragt SG-Geschäftsführer Michael Methler (65).

Stadt kennt viele der Probleme nicht

Bei der Stadt sieht man das anders. Seitens der Sportverwaltung ist der im März 2022 eingereichte Punktekatalog „erledigt bzw. ist deren Erledigung beauftragt“ worden“, so heißt es auf Nachfrage dieser Redaktion. „Einzelne Punkte konnten nicht, bzw. nicht so wie vom Verein gewünscht, umgesetzt werden. Dies wurde dem Verein erklärt, z. T. wurden alternative Lösungswege aufgezeigt“, sagt die Stadt. Und auch die Pflege sei über „einen festgelegten Pflegeplan“ geregelt.

Der Verein indes leidet sehr unter den Zuständen des Asche- und Rasenplatzes. Teilweise sei dies für Eltern das Argument, ihre Kinder bei Vereinen mit attraktiveren Spielstätten anzumelden. Man wolle nicht, dass die Kinder auf dreckigen Asche- oder auf ungepflegten Rasenplätzen spielen. So verliert die SG Linden-Dahlhausen weiter Mitglieder.

Der Verein hat resigniert und versucht bereits – so gut es geht –, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Die Zuschauerbänke sind selbstgebaut, ein Schloss wurde vom Verein besorgt, ein Kinderspielplatz errichtet. Aber: „Wir wollen ja auch noch die Kinder trainieren“ sagt Michael Methler (65). Da bleibe nicht genügend Zeit, sich unentwegt um die Pflege der Plätze zu kümmern.

