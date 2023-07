Uni-Center: Männer mit Gucci-Kappen rauben Jugendliche aus

Am Bochumer Uni-Center sind vier Jugendliche am Dienstagabend ausgeraubt worden.

Bochum. Am Bochumer Uni-Center sind vier Jugendliche am Dienstagabend ausgeraubt worden. Tatverdächtig sind elf Männer – die meisten mit Gucci-Kappen.

Die Polizei sucht nach elf jungen Männern, die am Dienstagabend am Uni-Center in Bochum-Querenburg vier Teenager überfallen haben. Nach Angaben der Polizei liefen diese (zwei 13 und zwei 14 Jahre alt) vom Uni-Center auf die Dr.-Gerhardt-Petschel-Brücke zur Ruhr-Universität, als sie von der elfköpfigen Gruppe angesprochen und eingekreist wurden.

Ein Mann nahm das Handy eines 13-Jährige, hielt es über die Brüstung der Brücke und drohte es fallen zu lassen, wenn die Teenager nicht Geld und einen Lautsprecher herausrücken, so die Polizei. Außerdem seien zwei der Jungen getreten und geschlagen worden. Mit der Beute flüchtete die Gruppe.

Raub am Uni-Center: So werden die Täter beschrieben

Nach Zeugenangaben handelte es sich bei den Tätern um etwa elf männliche Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren. Die Mehrzahl habe schwarze Haare und Kappen bekannter Marken wie „Gucci“ getragen. Drei Personen trugen je einen weißen, einen roten und einen blauen Pullover.

Einer der handgreiflich gewordenen Heranwachsenden habe schwarze Haare und zur Tatzeit eine beigefarbene Kappe, ein T-Shirt mit Tigerlogo und eine schwarze Jogginghose der Marke „Adidas“ getragen. Ein weiterer habe ein blaues T-Shirt angehabt. Hinweise: 0234/909 82 05 oder -4441 (Kriminalwache).

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum