„Unglücklich“: Zwei große Bochumer Stadtteilfeste an einem Tag

Bochum-Ost. Am Wochenende finden im Bochumer Osten zwei große Stadtteilfeste statt – am selben Tag. So kam es zur unglücklichen Konkurrenzsituation.

Gleich zwei große Stadtteilfeste finden am Sonntag, 4. Juni, nahezu zur selben Zeit im Bochumer Osten statt: „Bänke raus“ am Alten Bahnhof in Langendreer und das Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Veranstaltungen mit großer Strahlkraft, die Tausende Besucher anziehen – nun aber in Konkurrenz zu einander stehen...

„Ja, das ist unglücklich“, sagt Karsten Höser vom Vorbereitungsteam „Bänke raus“. Innerhalb des eigenen Stadtteils – also Langendreer – schaffe man es, die Termine so zu koordinieren, dass es zu keinen zeitlichen Überschneidungen komme. „Aber darüber hinaus ist das fast unmöglich.“ Wie in diesem Fall.

Höser hat sogar Verständnis für die Stadtteilfreunde Altenbochum (ehemals Werbegemeinschaft), die das Stadtteilfrühstück organisieren. „Die werden in diesem Jahr vor der selben Situation wie wir gestanden haben, ein Wochenende im Mai bzw. Juni und auch noch vor den Sommerferien zu finden, an dem es keinen Feiertag gibt.“ Da sei am Ende nur das kommende Wochenende übrig geblieben. „Schade, aber es ist nachvollziehbar.“

Das Stadtteilfest „Bänke raus" in Bochum-Langendreer ist Bestandteil der Bürgerwoche Ost – und jedes Mal ein Publikumsmagnet. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Das bestätigt auch Vicky Weber vom Vorstand der Stadtteilfreunde Altenbochum. Sonst habe das Stadtteilfrühstück meist Anfang Juli stattgefunden. „Nun mussten wir wegen der frühen Sommerferien vorziehen.“ Weber glaubt allerdings nicht, dass man sich gegenseitig die Besucher weglockt. „So sehr stehen wir nicht in Konkurrenz zu ,Bänke raus’. Außerdem gibt es ja immer irgendwo noch andere Feste.“

Es gibt noch Tische fürs Stadtteilfrühstück in Bochum-Altenbochum

Für das Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm (10 bis 14 Uhr) gibt es noch ein paar freie Tische. Reservierbar sind komplette Tische für maximal acht Personen (48 Euro plus 10 Euro Müllpfand), alternativ auch einzelne Plätze an gemischten Tafeln (jeweils 6 Euro plus 2,50 Euro Müllpfand). Die Buchungen nimmt Blumen Franke (Freigrafendamm 49) entgegen – wichtig: „Nur gegen Barzahlung“, so Victoria Weber. Auch spontan könne es am Sonntag noch Tische geben. „Das ist halt Glückssache.“

„Bänke raus“ ist hingegen komplett ausgebucht. Alle Tische entlang der Alten Bahnhofstraße zwischen Ümminger Straße und Lünsender Straße seien vergeben, sagt Karsten Höser. Das inzwischen elfte Mitmachfest beginnt um 10.30 Uhr und ist eingebettet in die Bürgerwoche Bochum-Ost. Auf mehr als 120 Parzellen feiern Vereine, Gruppen, Organisationen, Anwohner, Familien, Freunde, Kollegen und Bürger miteinander. Organisiert wird „Bänke raus“ von einer Gruppe ehrenamtlicher Akteure, die aus Vertretern der Kirchengemeinden und Sportvereinen sowie Geschäftsleuten und Mitgliedern der Werbe- und Aktionsgemeinschaft Langendreer besteht.

