Unfallflucht: Polizei sucht Fahrer eines weißen Transporters

Die Polizei Bochum ermittelt zu einem Unfall, bei dem der Fahrer eines Kastenwagens flüchtete und ein Motorrollerfahrer stürzte und sich verletzte. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise.

Unfall in Bochum: Rollerfahrer aus Herne leicht verletzt

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall bereits am Mittwoch (19). Juli im Stadtteil Gerthe. Gegen 18.50 Uhr war demnach ein 20-jähriger Mann aus Herne mit seinem Motorroller stadtauswärts auf der Josef-Baumann-Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 17 habe er beabsichtigt, eine Pfütze zu umfahren, als er nach eigenen Angaben von einem weißen Transporter überholt und in die Pfütze gedrängt worden sei.

Autofahrer kümmert sich nicht um verletzten Mann

Der 20-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Transporter indes setzte seine Fahrt in Richtung Kirchharpener Straße fort, ohne sich um den Mann zu kümmern. „Der Herner benötigte glücklicherweise keinen Rettungswagen“, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei sucht den beteiligten weißen Transporter und bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 0234/ 909-5206 zu melden.

