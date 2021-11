Unfallflucht: Pedelec-Fahrerin fährt nach Kollision weiter

Die Polizei sucht nach einer Pedelec-Fahrerin, die in einen Unfall verwickelt war.

Bochum. Ein Autofahrer und eine Pedelec-Fahrerin sind kollidiert. Die Zweiradfahrerin stürzte und fuhr weiter. Die Polizei Bochum: Das ist Unfallflucht.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Pedelc ist es am Samstag (27. November) in Bochum-Grumme gekommen. Die Pedelec-Fahrerin ist danach vom Unfallort weggefahren, „ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu kümmern“, so die Polizei. Die Rede ist von „Unfallflucht“.

Zusammenstoß an der Küpperstraße

Nach der Aussage eines 24-jährigen Autofahrers aus Bochum war dieser gegen 14 Uhr rückwärts aus einer Parkbox an der Küpperstraße in Höhe eines Wendebereichs herausgefahren. Beim Anfahren sei es zum Zusammenstoß mit einer unbekannten Frau gekommen, die zeitgleich mit ihrem Pedelec auf der Küpperstraße in Richtung Stadionring unterwegs war.

Pedlecfahrerin hat einen pinken Rucksack

Durch die Kollision sei die Zweiradfahrerin gestürzt, danach aber weggefahren. Sie wird so beschrieben: 20 bis 29 Jahre alt; bekleidet mit dunkler Oberbekleidung. Zudem trug sie einen Fahrradhelm sowie einen pinken Rucksack mit dem Logo „flink“.

Die Verkehrsermittler suchen Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Die Pedelecfahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise an: 0234 909 52 06

