Polizei Unfallflucht in Bochum: Täter ermittelt, Geschädigter nicht

Bochum. Nach einer Unfallflucht unter Alkoholeinfluss sucht die Polizei Bochum den Geschädigten. Der Verursacher ist allerdings schon bekannt.

Eine Unfallflucht unter Alkohol, beträchtlicher Sachschaden, ein Geständnis – aber kein Geschädigter.

Das ist die Ausgangslage in einem Ermittlungsverfahren wegen eines Vorfalls am Donnerstagabend in Bochum.

Zu dieser Zeit gab ein Zeuge bei der Wache Süd-Ost (Unistraße) ein Autokennzeichen ab. Einen Tag zuvor hatte er es auf der Straße „Am Erlenkamp“ in Laer gefunden, neben Unfallspuren auf der Fahrbahn.

Beschuldigter gibt Alkoholfahrt unumwunden zu

Die Beamten suchten die Halteranschrift auf und stießen auch auf das dazugehörige Auto, das zahlreiche Beschädigungen aufwies. Als sie an der Haustür klingelten, öffnete ein 41-Jähriger, der unumwunden zugab, dass er am Mittwoch unter Alkoholeinfluss mit seinem Wagen ein geparktes Auto beschädigt habe und geflüchtet sei.

Am Unfallort gab es aber keinerlei Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug. Laut dem Verursacher könnte es eine silberfarbene Mercedes A-Klasse sein.

Der Geschädigte soll sich bitte bei der Polizei melden: 0234 909 5206.

