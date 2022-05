Bochum: Autofahrer zwingt Bus zur Vollbremsung und flieht

Bochum. Ein unbekannter Autofahrer hat einen Bus in der Bochumer Hustadt zur Vollbremsung gezwungen. Ein Fahrgast aus Essen stürzte und verletzte sich.

Bei einem Unfall am Freitagabend in Bochum-Querenburg ist ein 44-jähriger Essener leicht verletzt worden. „Er war bei einem Bremsmanöver in einem Linienbus gestürzt“, teilt die Polizei Bochum mit, die nun nach dem unbekannten Fahrer eines schwarzen Autos sucht.

Unfallflucht in Bochum-Hustadt: Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Der 44-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr als Fahrgast in einem Linienbus mit, dessen Fahrer von der Haltestelle „Hustadt“ in Richtung Universitätsstraße auf die Schattbachstraße lenkte. „Nach bisherigem Kenntnisstand bog an der Einmündung zur Overbergstraße unvermittelt ein entgegenkommender Autofahrer vor dem Bus nach links in die Overbergstraße ein“, so die Polizei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer ab, woraufhin der Essener Fahrgast im Bus stürzte.

Der 44-Jährige wurde in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht. „Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Overbergstraße, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern“, teilt die Polizei mit. Das Verkehrskommissariat sucht nun den Fahrer dieses schwarzen Autos und Zeugen des Vorfalls, die sich telefonisch unter 0234 909-5206 melden sollen.

