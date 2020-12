Unfallflucht in Bochum: Kehrmaschine kippt, Mann verletzt

Bochum. Ein Bochumer wurde bei einem Unfall verletzt: In einer Kehrmaschine musste er einem Pkw ausweichen, die Maschine kippte. Der Pkw-Fahrer flüchtete.

Der Fahrer einer Kehrmaschine ist bei einem Unfall in Bochum am Dienstag (15. Dezember) verletzt worden. Weil er einem grauen Opel ausweichen musste, kippte der Mann (31) im Reinigungsfahrzeug um und wurde verletzt, teilt die Polizei mit. Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt nach kurzer Zeit fort – ohne sich um den verletzten 31-Jährigen und die Schadensregulierung zu kümmern. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 11.30 Uhr fuhr der Fahrer des Opels am Dienstag vom Gelände des Wertstoffhofs auf der Schattbachstraße in Laer nach rechts in den fließenden Verkehr ein. Im Einmündungsbereich stoppte er nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei abrupt ab. Der Fahrer der Kehrmaschine, der auf der Schattbachstraße in Richtung Norden unterwegs war, konnte durch eine Lenkbewegung einen Zusammenstoß mit dem Pkw zwar verhindern, kippte mit dem Reinigungsfahrzeug aber auf die Seite.

Opel-Fahrer begeht Unfallflucht: Bochumer (31) im Krankenhaus

Nach Angaben eines Zeugen stieg der Opel-Fahrer kurz aus, setzte seine Fahrt dann aber fort. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Bochumer in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten schätzten die Höhe des Sachschadens auf circa 20.000 Euro. Die Schattbachstraße blieb bis 13.50 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Unfallfluchtermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten zu Bürozeiten unter Tel. 0234 / 909-52 06 um Hinweise auf den grauen Opel und dessen Fahrer.

