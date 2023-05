Bei einem Unfall in Wattenscheid ist ein Siebenjähriger verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert (Symbolbild).

Wattenscheid. Ein Siebenjähriger ist am Freitag in Wattenscheid plötzlich auf die Sommerdellenstraße gelaufen. Ein Autofahrer (46) konnte nicht mehr ausweichen.

Ein siebenjähriger Junge aus Bochum ist am Freitag unvermittelt auf die Sommerdellenstraße in Wattenscheid gelaufen. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen eines 46-jährigen Fahrers aus Bochum wurde der Junge leicht verletzt. Lesen Sie hier: Bochum: 88-Jährige wird Opfer eines fiesen Trickbetrugs

Unfall in Bochum: Schüler im Krankenhaus behandelt

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Schüler nach dem Unfall ambulant in einem Krankenhaus behandelt. „Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen“, heißt es in der Pressemitteilung. Und bittet unter 0234 909-5206 um Zeugenhinweise. (ck) Auch interessant: Hauptbahnhof Bochum: Bundespolizisten verhindern Diebstahl

